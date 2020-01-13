  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лестер не будет покупать Демираля из-за его травмы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лестер не будет покупать Демираля из-за его травмы

Англия
(1 голосов)

Защитник пропустит остаток сезона

Лестер не будет покупать Демираля из-за его травмы
Новина українською

"Лестер" не будет подписывать защитника "Ювентуса" Мериха Демираля из-за его травмы, сообщает Sky Sports.

Ранее английский клуб рассматривал возможность трансфера игрока.

У 21-летнего турка диагностировано повреждение крестообразной связки и мениска после столкновения в матче 19-го тура серии А против "Ромы" (2:1). Защитник пропустит остаток сезона и рискует не поехать на чемпионат Европы-2020.

В текущем сезоне Демирал провел 7 матчей во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Лестер Сити Мери Демирал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...