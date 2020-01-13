Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лестер не будет покупать Демираля из-за его травмы
Защитник пропустит остаток сезона
"Лестер" не будет подписывать защитника "Ювентуса" Мериха Демираля из-за его травмы, сообщает Sky Sports.
Ранее английский клуб рассматривал возможность трансфера игрока.
У 21-летнего турка диагностировано повреждение крестообразной связки и мениска после столкновения в матче 19-го тура серии А против "Ромы" (2:1). Защитник пропустит остаток сезона и рискует не поехать на чемпионат Европы-2020.
В текущем сезоне Демирал провел 7 матчей во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...