Лестер не будет покупать Демираля из-за его травмы

"Лестер" не будет подписывать защитника "Ювентуса" Мериха Демираля из-за его травмы, сообщает Sky Sports.

Ранее английский клуб рассматривал возможность трансфера игрока.

У 21-летнего турка диагностировано повреждение крестообразной связки и мениска после столкновения в матче 19-го тура серии А против "Ромы" (2:1). Защитник пропустит остаток сезона и рискует не поехать на чемпионат Европы-2020.

В текущем сезоне Демирал провел 7 матчей во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей.