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Защитник Арсенала перешел в аренду в Нюрнберг

Англия
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Игрок продолжит карьеру во второй бундеслиге

Защитник Арсенала перешел в аренду в Нюрнберг
Новина українською

Защитник "Арсенала" Константинос Мавропанос остаток сезона проведет в "Нюрнберге", сообщается на официальном сайте клуба.

22-летний грек арендован клубом второй бундеслиги до конца сезона.

Мавропанос выступает за "Арсенал" с зимы 2018 года. В сезоне-2018/19 защитник провел четыре матча, а в текущем сезоне - ни одного.

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В статье: Арсенал (Лондон) Нюрнберг Константинос Мавропанос
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