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Защитник Арсенала перешел в аренду в Нюрнберг
Игрок продолжит карьеру во второй бундеслиге
Защитник "Арсенала" Константинос Мавропанос остаток сезона проведет в "Нюрнберге", сообщается на официальном сайте клуба.
22-летний грек арендован клубом второй бундеслиги до конца сезона.
Мавропанос выступает за "Арсенал" с зимы 2018 года. В сезоне-2018/19 защитник провел четыре матча, а в текущем сезоне - ни одного.
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