Тоттенхэм - Мидлсбро. Прогноз на матч Кубка Англии

Неделю назад команда Моуриньо не смогла обыграть представителя Чемпионшипа – "Мидлсбро". Более того, "шпоры" вообще могли проиграть, пропустив первыми (1:1). Затем была игра "Тоттенхэма" в Премьер-лиге с "Ливерпулем" и поражение от "красных" (0:1). Вообще год начался для лондонцев неудачно, в трех играх пока еще не побеждали они, а первого января было во многом неожиданное поражение от "Саутгемптона" (0:1), которое обнажило множество старых проблем "Хотспур".

Кубок Англии. 1/32 финала. Переигровка

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Тоттенхэм 22:05 Мидлсбро

"Боро" в этом сезоне звезд с неба не хватает, в нижней части турнирной таблицы второго дивизиона находится команда Вудгейта, чередуя ничьи с поражениями. В минувший уик-энд "Мидлсбро" расписало мировую 2:2 с "Дерби Каунти", но на "Тоттенхэм" будет особый настрой, ведь есть хороший шанс выбить гранд из старейшего турнира Европы и сотворить сенсацию.

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Последняя победа "Мидлсбро" над "Тоттенхэмом" датирована августом 2008-го года, когда команда еще выступала в АПЛ. Со счетом 2:1 тогда победило "Боро". При этом довольно часто вничью заканчивались матчи этих соперников. Вполне возможно, что в серии пенальти определен победитель матча на "Тоттенхэм Хотспур".

При Жозе Моуриньо "шпоры" показывают очень неоднозначный футбол, если в первых матчах после прихода португальца "Тоттенхэм" добивался неплохих результатов, то теперь начались настоящие неудачи. Очень осторожно и с акцентом на оборону часто играют лондонцы, особо показателен в этом плане был поединок с "Ливерпулем". Конечно, "Мидлсбро" соперник проще, но вряд ли преимущество хозяев будет очень убедительным. Прогноз: победа "Тоттенхэма" 2:1.