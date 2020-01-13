Моуриньо: Играет ли Эриксен сейчас на высоком уровне? Нет

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал о состоянии Кристиана Эриксена, который всем видом показывает, что хочет сменить клуб.

"Некоторым игрокам текущий сезон дается легче, нежели другим. Если вы меня спросите, играет ли Эриксена на высоком уровне сейчас, то я скажу нет.

Знаю ли я причины этого? Я не идиот и уже нахожусь в футболе много лет. Я не хочу сейчас его критиковать. Эриксен приносит нам пользу, когда выходит на поле. Так было с "Олимпиакосом" и "Норвичем". Многие недовольны его выступлением в матче с "Ливерпулем" и я должен здесь согласиться", - заявил португальский тренер.

Крайне вероятно, что Эриксен подпишет контракт с "Интером".