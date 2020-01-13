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Тоттенхэм заинтересован в подписании Кавани

Англия
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Травма Кейна может заставить руководство потратиться

Тоттенхэм заинтересован в подписании Кавани
UA-Футбол
Новина українською

Эдинсон Кавани может отправиться в Англию уже этой зимой. Об этом сообщает The Indepedent.

У игрока заканчивается контракт уже этим летом и руководство "шпор" намерена уговорить "ПСЖ" продать уругвайця. Ранее они отказали в этом "Атлетико".

Лондонскому клубу нужно срочно искать замену Кейну, так как их лидер получил серьезную травму. По прогнозам, он сможет вернуться лишь в апреле.

Также "шпоры" проявляют интерес к Кшиштофу Пентеку.

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В статье: Эдинсон Кавани Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн ПСЖ
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