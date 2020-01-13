Тоттенхэм заинтересован в подписании Кавани

Эдинсон Кавани может отправиться в Англию уже этой зимой. Об этом сообщает The Indepedent.

У игрока заканчивается контракт уже этим летом и руководство "шпор" намерена уговорить "ПСЖ" продать уругвайця. Ранее они отказали в этом "Атлетико".

Лондонскому клубу нужно срочно искать замену Кейну, так как их лидер получил серьезную травму. По прогнозам, он сможет вернуться лишь в апреле.

Также "шпоры" проявляют интерес к Кшиштофу Пентеку.