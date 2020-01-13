Англия
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Тоттенхэм заинтересован в подписании Кавани
Травма Кейна может заставить руководство потратиться
Эдинсон Кавани может отправиться в Англию уже этой зимой. Об этом сообщает The Indepedent.
У игрока заканчивается контракт уже этим летом и руководство "шпор" намерена уговорить "ПСЖ" продать уругвайця. Ранее они отказали в этом "Атлетико".
Лондонскому клубу нужно срочно искать замену Кейну, так как их лидер получил серьезную травму. По прогнозам, он сможет вернуться лишь в апреле.
Также "шпоры" проявляют интерес к Кшиштофу Пентеку.
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