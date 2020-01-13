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Пепе Рейна вернулся в АПЛ, подписав контракт с Астон Виллой

Англия
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Пепе Рейна вернулся в АПЛ, подписав контракт с Астон Виллой
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"Астон Вилла" официально объявила о подписании контракта с Пепе Рейной. Испанский игрок снова будет выступать в АПЛ.

Тип сделки - аренда до конца сезона. О праве выкупа ничего официально не сообщается. Контракт голкипера, по-прежнему, принадлежит "Милану" и действует до лета 2021 года.

Напомним, что Рейна суммарно провел в АПЛ 285 матчей, защищая цвета "Ливерпуля". Помимо прочего, становился чемпионом мира и двухкратным чемпионом Европы.

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В статье: Пепе Рейна Астон Вилла (Бирмингем) Милан
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