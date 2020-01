Пепе Рейна вернулся в АПЛ, подписав контракт с Астон Виллой

"Астон Вилла" официально объявила о подписании контракта с Пепе Рейной. Испанский игрок снова будет выступать в АПЛ.

Тип сделки - аренда до конца сезона. О праве выкупа ничего официально не сообщается. Контракт голкипера, по-прежнему, принадлежит "Милану" и действует до лета 2021 года.

We are delighted to confirm the arrival of vastly experienced goalkeeper @PReina25 on loan until the end of the season. #BienvenidoPepe #AVFC @eToro