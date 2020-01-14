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Роналду, Анри, Ван Дейк и Агуэро: The Sun составил сборную из лучших легионеров АПЛ

Англия
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Интересная получилась одиннадцатка…

Роналду, Анри, Ван Дейк и Агуэро: The Sun составил сборную из лучших легионеров АПЛ
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Английское издание The Sun составило команду из самых ярких легионеров Английской Премьер-лиги.

Тактическая схема сборной – 3-5-2 (тренером команды был бы Конте?). В воротах расположился экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель, линия обороны состоит из тройки Ван Дейк – Видич – Компани. Виргил разбавил манчестерский тандем бывших защитников "Юнайтед" и "Сити".

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В опорной зоне бывшему капитану "Арсенала" Патрику Виейра помогает Давид Силва, перед ними в роли АПЗ выступил экс-седьмой номер "красных дьяволов" Эрик Кантона. На флангах Эден Азар и Криштиану Роналду, а за грусть на лице голкиперов отвечают Тьерри Анри и Серхио Агуэро.

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В статье: Венсан Компани Давид Силва Криштиану Роналду Неманья Видич Эден Азар Петер Шмейхель Патрик Виейра Серхио Агуэро Тьерри Анри Эрик Кантона Виргил ван Дейк The Sun
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