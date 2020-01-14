Пол Мерсон: Если бы Клопп возглавил Роттерхэм, то вывел бы его в Премьер-лигу

Эксперт канала Sky Sports Пол Мерсон еще раз выразил восхищение главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.

"Я большой поклонник Юргена Клоппа. Он мог бы тренировать любую команду, даже "Роттерхэм". Думаю, если бы Клопп возглавил "Роттэрхем", то вывел бы его в Премьер-лигу.

Клопп умеет вовлекать игроков в процесс и правильно использовать их качества. У него нет фаворитов. Хендерсон, Вейналдум, Фабиньо - все говорят только о крайних защитниках, но если бы не эти трое, не думаю, что у "Ливерпуля" бы получалось играть настолько хорошо.

Да, Пеп Гвардиола действительно очень хорош. Но, поймите меня правильно, в его команде на каждой позиции играют 80 или 90 млн фунтов. Я не вижу среди игроков ощутимого прогресса, все футболисты уже пришли в команду сильными исполнительями.

Поведя в счете в матче с "Тоттенхэмом" 1:0, "Ливерпуль" все равно продолжал атаковать, это их стиль обороны. Когда тебе удается защищаться таким образом, ты можешь диктовать ход матчей", - сказал Мерсон.