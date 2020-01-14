Йетро Виллемс: Играть против Адама Траоре труднее, чем против Роналду

Защитник "Ньюкасла" Йетро Виллемс сравнил футболиста "Вулверхэмптона" Адама Траоре и форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду - и не в пользу португальца.

"Я играл против очень хороших футболистов, но никто из них не был настолько быстр, как Траоре. Он невероятен, просто зверь. Он не только дико быстр, но и очень, очень силен. Он считается самым быстрым человеком в футболе, и теперь я знаю, что так и есть. Мне нравится думать, что я тоже довольно быстр - по крайней мере, я так считал до игры против него! Это было нечто.

Я играл против Роналду, который быстр, но не настолько. Конечно, у него нереальная техника, но иногда остановить подобное проще, чем противостоять кому-то с таким невероятным рывком. Я оборонялся против Криша на Евро, когда Нидерланды играли с Португалией. Это было тяжело, но матч против Траоре был сложнейшим в моей карьере, хотя я думаю, что выступил неплохо", - приводит слова игрока Daily Mail.