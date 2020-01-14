Сульшер пророчит Гринвуду долгую и высококлассную карьеру

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о нападающем команды Мэйсоне Гринвуде.

"Я думаю, что у Мэйсона будет высококлассная и долгая карьера, пусть сейчас парень встанет на ноги, прежде чем мы будет говорить о сборной Англии и чемпионате Европы. Сейчас он должен быть сосредоточен только на том, чтобы играть больше и продолжать совершенствоваться. Если он будет играть ещё лучше, это произойдёт само собой. Гринвуд уже вызывался в молодёжную сборную. Ему просто нужно сосредоточиться на своей игре", — приводит слова Сульшера Sky Sports.

18-летний Мэйсон Гринвуд забил 9 мячей во всех соревнованиях за "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера зани