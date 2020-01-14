Аспиликуэта: Челси - амбициозный клуб, который всегда стремится выиграть трофей

Капитан "Челси" Сезар Аспиликуэта, в интервью клубному сайту, рассказал о главной характеристике своего клуба.

"Одна из главных характеристик "Челси" - завоевание трофеев. Мы очень амбициозный клуб, всегда стремимся к трофеям. Не только к английским, но и к европейским.

С дня моего перехода сюда, мы несколько раз выигрывали АПЛ, а также другие трофеи. Думаю, что это в нашем ДНК. Мы всегда боролись за трофеи и хотим продолжать двигаться в этом направлении", - заявил испанский защитник.

Аспиликуэта играет за "Челси" с 2012 года, завоевав с того времени 6 титулов.