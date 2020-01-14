Кубок Англии. Тоттенхэм и еще четыре команды выходят в 1/16 финала

Кубок Англии. 1/32 финала. Переигровки

***

Ошибка голкипера гостей в дебюте встречи во многом стала определяющей и такой, которая повлияла на результат. Мехиас неудачно выбил мяч от своих ворот, Ло Челсо перехватил круглого и смог пробить в дальний угол. Защитники "Мидлсбро" растерялись и не смогли помешать сопернику.

Еще две атаки успели провести "шпоры", уже более выверенные, не такие опасные, но смогли забить второй мяч, который давал серьезное преимущество хозяевам. Ламела в центре поля отобрал мяч у соперника, прорвался по центру и пробил. "Боро" совершил две ошибки и поплатился за них - 2:0. Этого оказалось достаточно, чтобы "Тоттенхэм" более спокойно продолжил игру, экономя силы.

В конце Сэвилл отыграл один мяч, возродил интригу, возможно, призрачную интригу, тем не менее, команда Моуриньо вполне могла поплатиться за то, что после двух забитых мячей действовала слишком осторожно. "Мидлсбро" не хватило сил отыграть еще один мяч, но достойно завершает команда Вудгейта этот поход за Кубком.

"Тоттенхэм" идет дальше с явным желанием приберечь силы на будущие противостояния. Посмотрим, что из этого выйдет.

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Тоттенхэм - Мидлсбро 2:1

Голы: Ло Чельсо 3, Ламела 16 - Сэвилл 83

Тоттенхэм: 22. Гассанига, 5. Вертонген, 6. Мина Санчес, 15. Дайер, 39. Танганга, 8. Уинкс, 11. Ламела, 18. Ло Чельсо, 19. Сессеньон, 27. Лукас Моура, 23. Эриксен.

Мидлсбро: 1. Мехиас, 6. Фрай, 17. Макнейр, 29. Спенс, 8. Клейтон, 16. Хоусон, 26. Уинг, 37. Лиддл, 21. Джонсон, 11. Флетчер, 20. Нмеча.

***

Стадион: Блумфилд Роуд (Блэкпул)

Блэкпул - Рединг 0:2

Голы: Бойе 42, Обита 82

***

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем)

Ковентри Сити - Бристоль Роверс 3:0

Голы: Биаму 4, Паск 50, Биаму 54

***

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

Ньюкасл - Рочдейл 4:1

Голы: О'Коннелл 17 (а.г.), Лонгстафф 20, Алмирон 26, Жоэлинтон 82 - Уильямс 86

***

Стадион: Гринхаус Мидоу (Шрусбери)

Шрусбери - Бристоль 1:0

Голы: Пирре 89