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МЮ отказался от поездки в Катар на сборы. Причина – политическая напряженность в регионе

Англия
(1 голосов)

Оле сейчас все объяснит

МЮ отказался от поездки в Катар на сборы. Причина – политическая напряженность в регионе
Новина українською

Менеджер английского "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что клуб принял решение отказаться от поездки на Ближний Восток в небольшой зимний перерыв (после 1 февраля и до 17-го) из-за роста политической напряженности в регионе. Цитирует норвежца ESPN.

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"У моих футболистов будет несколько дней отдыха. Не знаю, где они будут отдыхать, но мы точно останемся в Европе. Есть вещи, которые волнуют меня гораздо больше, чем футбол. Мы хотели отправиться на Ближний Восток, в Катар, но теперь этого точно не произойдет. Этот перерыв в середине сезона будет важным для всех, но до него у нас еще несколько матчей".

Сейчас "красные дьяволы" находятся на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Оле набрали 34 зачетных пункта в 22 турах АПЛ.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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dago77
15.01.2020 в 10:17
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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