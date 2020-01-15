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Апелляция Арсенала была отклонена - лучший бомбардир команды пропустит три матча
Наверное, это справедливо
"Пришел, забил, удалился" - именно так можно было описать действия Обамеянга в игре против "Кристал Пэлас". Капитан "Арсенала" сначала забил гол, а после получил прямую красную карточку.
"Канониры" попытались оспорить данное решение, подав апелляцию. Сегодня стало известно, что она была отклонена. Габонец не сможет помочь команде в трех ближайших матчах.
Он точно пропустит игры против "Шеффилд Юнайтед", "Челси", а также против "Борнмута". Последний матч состоится в кубке Англии.
В 22-х матчах АПЛ, Обамеянг отличился сразу 14 раз. Он лучший бомбардир своего клуба.