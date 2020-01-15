МЮ продолжает поиски полузащитника - на радаре игрок Атлетико

Испанский полузащитник "Атлетико" Маркос Льоренте может сменить команду уже в этом месяце. Об этом информирует Manchester Evening News.

Его может арендовать "Манчестер Юнайтед". У "дьяволов" сейчас большие проблемы в центре поля. В лазарете находятся Поль Погба и Скотт Мактоминей.

Маркос не может закрепиться в основе "Атлетико", а потому возможность его ухода велика. Напомним, что он лишь летом перешел в мадридский клуб из "Реала".

Ранее сообщалось, что "МЮ" проиграл борьбу за игрока "Аякса".