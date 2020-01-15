Англия
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Двое игроков основы Ливерпуля вернулись в общую группу
Теперь они станут еще сильнее?
"Ливерпуль" начал подготовку к матчу чемпионата против "МЮ". Юргена Клоппа ждала очень приятная новость.
По данным Sky Sports, сразу два представителя основного состав вернулись в общую группу. Речь идет о Фабиньо и Жоэле Матипе.
Бразильский полузащитник получил травму перед клубным чемпионатом мира и не смог принять участия в турнире. А вот Матип вылетел на более долгий срок, его не было с конца октября.
Напомним, что на данный момент "красные" уверенно лидируют в чемпионате, имея в активе 61 пункт.
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