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Кубок Англии. Ман Юнайтед с невероятными усилиями проходит Вулверхэмптон

Англия
(2 голосов)

А Кардифф Сити справляется с Карлайлом; осталось определить еще одну команду в 1/16 финала

Кубок Англии. Ман Юнайтед с невероятными усилиями проходит Вулверхэмптон
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Кубок Англии. 1/32 финала. Переигровка

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Ман Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0

Голы: Мата 67

Манчестер Юнайтед: 22. Ромеро, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 53. Уильямс, 21. Джеймс (Рашфорд 63, Лингард 80) , 26. Гринвуд (Перейра 64), 29. Ван-Биссака, 31. Матич, 8. Мата, 17. Фред, 9. Марсьяль.

Вулверхэмптон: 21. Радди, 2. Доэрти, 16. Коуди, 19. Хонни (Винагре 75), 32. Дендокер, 8. Невеш, 27. Саисс, 28. Моутинью, 37. Траоре, 7. Педру Нету (Гиббс-Уайт 71), 9. Хименес.

Предупреждения: Фред 37, Магуайр 74 - Педру Нету 59

***

Стадион: Брантон (Карлайл)

Карлайл - Кардифф 3:4

Голы: Томас 7, МакКирди 52, МакКирди 64 - Флинт 18, Мерфи 45, Флинт 48, Уорд 57

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В статье: Вулверхэмптон Кардифф Сити Манчестер Юнайтед
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