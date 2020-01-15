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Кубок Англии. Ман Юнайтед с невероятными усилиями проходит Вулверхэмптон
А Кардифф Сити справляется с Карлайлом; осталось определить еще одну команду в 1/16 финала
Кубок Англии. 1/32 финала. Переигровка
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)
Ман Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0
Голы: Мата 67
Манчестер Юнайтед: 22. Ромеро, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 53. Уильямс, 21. Джеймс (Рашфорд 63, Лингард 80) , 26. Гринвуд (Перейра 64), 29. Ван-Биссака, 31. Матич, 8. Мата, 17. Фред, 9. Марсьяль.
Вулверхэмптон: 21. Радди, 2. Доэрти, 16. Коуди, 19. Хонни (Винагре 75), 32. Дендокер, 8. Невеш, 27. Саисс, 28. Моутинью, 37. Траоре, 7. Педру Нету (Гиббс-Уайт 71), 9. Хименес.
Предупреждения: Фред 37, Магуайр 74 - Педру Нету 59
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Стадион: Брантон (Карлайл)
Карлайл - Кардифф 3:4
Голы: Томас 7, МакКирди 52, МакКирди 64 - Флинт 18, Мерфи 45, Флинт 48, Уорд 57