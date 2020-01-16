Сульшер – о травме Рашфорда: Он даже не был способен бежать

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд получил повреждение в рамках переигровки 3-го раунда Кубка Англии с "Вулверхэмптоном" (1:0). 22-летний англичанин вышел на замену на 64-й минуте встречи, однако через некоторое время присел на газон, держась за спину – Маркус уступил место на поле Лингарду. Цитирует Сульшера BBC Sport.

"В конце обе команды устали. Иногда открытая игра нам не очень подходит. Здорово наконец обыграть "Вулвз". Хуан Мата помог нам своими навыками, самообладанием и скоростью".

"Решение выпустить Рашфорда привело к негативным последствиям. Мы проведем обследование в ближайшие дни – посмотрим, будет ли он готов к воскресенью. Он даже не был способен бежать. Это спина… Тем более, затем он получил еще один удар. Это ему точно не помогло".

Рашфорд забил 14 голов в текущем сезоне АПЛ, он лучший бомбардир "красных дьяволов".