Линекер: Я бы избавился от переигровок в Кубке Англии – это прошлый век

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился своим мнением о формате Кубка Англии в своем Твиттере.

Bit controversial, but I’d get rid of replays in the FA Cup. 90 minutes only, no extra time, penalties if a draw. It’s a thing from a bygone age. Would give smaller teams a greater chance of going through. We’re the only country that has them. Just a thought.