Голкипер Мидлсбро вернулся в Вест Хэм

Вратарь Даррен Рэндолф вернулся в лондонский "Вест Хэм" – об этом сообщает официальный сайт "молотобойцев". Ранее он выступал за "Мидлсбро".

32-летний голкипер подписал трудовое соглашение на 3,5 года. Условия сделки не разглашаются. Ранее он уже выступал за "Вест Хэм" и сыграл за команду 42 поединка. Ирландец в текущем сезоне провел 14 матчей за "Мидлсбро" (пропустил 21 мяч и дважды отыграл на ноль)

“I’m delighted to be back at West Ham United. I had two great years at the Club previously and still have a lot of friends here, so I had no hesitation in coming back."