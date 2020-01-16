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Голкипер Мидлсбро вернулся в Вест Хэм

Англия
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Голкипер Мидлсбро вернулся в Вест Хэм
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Вратарь Даррен Рэндолф вернулся в лондонский "Вест Хэм" – об этом сообщает официальный сайт "молотобойцев". Ранее он выступал за "Мидлсбро".

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32-летний голкипер подписал трудовое соглашение на 3,5 года. Условия сделки не разглашаются. Ранее он уже выступал за "Вест Хэм" и сыграл за команду 42 поединка. Ирландец в текущем сезоне провел 14 матчей за "Мидлсбро" (пропустил 21 мяч и дважды отыграл на ноль)

"Я рад вернуться в "Вест Хэм Юнайтед". У меня были два замечательных года в клубе, здесь у меня до сих пор много друзей, поэтому я вернулся без колебаний".

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В статье: Мидлсбро Даррен Рэндолф Вест Хэм (Лондон)
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