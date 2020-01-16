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Ливерпуль переманил главного врача Арсенала – канониры уже вывесили вакансию на сайте

Англия
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Ливерпуль переманил главного врача Арсенала – канониры уже вывесили вакансию на сайте
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Глава медицинского штаба лондонского "Арсенала" Гари О’Дрисколл продолжит профессиональную карьеру в "Ливерпуле", как сообщает The Athletic и Daily Mail. Специалист заменит Эндрю Масси, который в марте перейдёт на работу в ФИФА.

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49-летний ирландец О’Дрисколл работал в "Арсенале" с 2009 года – после того, как Венгер покинул клуб, Гари получил повышение. По информации источника, О’Дрисколл думал над предложением мерсисайдцев несколько недель, решение далось ему просто.

Микель Артета пытался уговорить специалиста остаться в Лондоне. "Арсенал" на своем сайте уже вывесил вакансию на должность главы медицинского штаба.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Ливерпуль Гари О’Дрисколл
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