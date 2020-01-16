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Озил останется в Арсенале до истечения контракта

Англия
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Игрок не хочет покидать клуб

Озил останется в Арсенале до истечения контракта
Новина українською

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил заверил, что не планирует покидать клуб.

"Я доволен своим контрактом, — сказал Озил. — Я останусь здесь во второй части этого сезона и в следующем. Не могу сказать, что произойдет в будущем.

Действующее соглашение хавбека с "канонирами" истекает летом 2021 года. Если стороны не договорятся о продлении, через полтора года игрок сможет покинуть клуб на правах свободного агента.

Озил выступает за "Арсенал" с 2013-го. В этом сезоне немец провел в чемпионате Англии 12 матчей и отдал один голевой пас.

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В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон)
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