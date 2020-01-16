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Вест Хэм может пополнить состав полузащитником Челси
Англичанин уже давно не играет на высоком уровне
Росс Баркли уже в январе может сменить один лондонский клуб на другой. Об этом сообщает The Mirror.
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес уверен, что полузащитник сможет укрепить их состав. Пока что, речь идет о годовой аренде.
Баркли достаточно редко попадает в стартовый состав, а переход в более слабый клуб повысит его шансы попасть на Евро-2020. "Челси" не горит желанием отпускать игрока.
В текущем сезоне Баркли отыграл 11 матчей и сумел забить 1 гол.
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