Вест Хэм может пополнить состав полузащитником Челси

Росс Баркли уже в январе может сменить один лондонский клуб на другой. Об этом сообщает The Mirror.

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес уверен, что полузащитник сможет укрепить их состав. Пока что, речь идет о годовой аренде.

Баркли достаточно редко попадает в стартовый состав, а переход в более слабый клуб повысит его шансы попасть на Евро-2020. "Челси" не горит желанием отпускать игрока.

В текущем сезоне Баркли отыграл 11 матчей и сумел забить 1 гол.