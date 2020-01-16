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Ливерпуль может летом обновить трансферный рекорд - все ради полузащитника Байера

Англия
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Серьезный клуб должен серьезно вкладываться

Ливерпуль может летом обновить трансферный рекорд - все ради полузащитника Байера
UA-Футбол
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"Ливерпуль" очень серьезно следит за полузащитником "Байера" Кайем Хавертцом. "Красные" намеренны осуществить данный трансфер летом.

По сведениям Mundo Deportivo, руководство команды готово удовлетворить запрос "фармацевтов" и заплатить за игрока 125 миллионов евро. Это станет рекордным трансфером для клуба (за Ван Дейка было заплачено 85).

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Юрген Клопп уверен, что подобный трансфер поможет "Ливерпулю" существенно укрепить состав. Крайне вероятно, что летом англичане отпустят Адама Лаллану.

Хаверц в текущем сезоне успел провести 21 матч, в которых стал автором трех голов.

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В статье: Байер (Леверкузен) Ливерпуль Кай Хавертц
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