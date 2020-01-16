Ливерпуль может летом обновить трансферный рекорд - все ради полузащитника Байера

"Ливерпуль" очень серьезно следит за полузащитником "Байера" Кайем Хавертцом. "Красные" намеренны осуществить данный трансфер летом.

По сведениям Mundo Deportivo, руководство команды готово удовлетворить запрос "фармацевтов" и заплатить за игрока 125 миллионов евро. Это станет рекордным трансфером для клуба (за Ван Дейка было заплачено 85).

Читайте также Ливерпуль может подписать одного из самых талантливых игроков Бундеслиги

Юрген Клопп уверен, что подобный трансфер поможет "Ливерпулю" существенно укрепить состав. Крайне вероятно, что летом англичане отпустят Адама Лаллану.

Хаверц в текущем сезоне успел провести 21 матч, в которых стал автором трех голов.