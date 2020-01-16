Экс-игрок Челси советует Лэмпарду укрепить состав этой зимой

Экс-игрок "Челси" и "Тоттенхэма" Густаво Пойет обратился к Фрэнку Лэмпарду в эфире BBC Radio 5. Он уверен, что клубу следует зимой выйти на трансферный рынок.

"Это трансферное окно будет очень важным. Сейчас у "Челси" дела идут хорошо, но в любой момент может начаться спад. И грамотные покупки зимой могут сильно облегчить задачу Лэмпарду.

Есть некоторые, очень важные решения. Клубу следует совершить один или несколько трансферов. Но в то же время, нельзя забывать о молодых игроках, им так же нужно уделять внимание", - заявил уругваец.

Крайне вероятно, что в ближайшие дни, "Челси" покинет один из форвардов.