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Курзава может продолжить карьеру в Арсенале

Англия
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Сделка может состоятся в ближайшие дни

Курзава может продолжить карьеру в Арсенале
UA-Футбол
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"Арсенал" ведет достаточно активные переговоры касательно трансфера Лейвина Курзава. Об этом информирует Тhe Аthletic.

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Представители двух сторон провели сегодня встречу. Лондонцы хотят оформить переход в ближайшее время, несмотря на то, что контракт француза истекает летом.

Сам Курзава неоднократно заявлял, что хочет попробовать свои силы в АПЛ. Есть вероятность, что стороны придут к соглашению к концу недели. Сумма трансфера остается неизвестной.

Напомним, что у "Арсенала" проблема с левыми защитниками - Киран Тирни, Начо Монреаль и Сеяд Колашинац сейчас находятся в лазарете.

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В статье: Арсенал (Лондон) Лейвин Курзава ПСЖ
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