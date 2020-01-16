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Официально: Челси продлил контракт с Рисом Джеймсом
Правильная политика клуба
Лондонский "Челси" официально продлил контракт с 20-летним Рисом Джейсом. Об этом сообщает пресс-служба "синих".
Новое соглашение расчитано на пять с половиной сезонов и будет действовать до 2025 года. Отметим, что 20-летний футболист - воспитанник клуба.
"Мечта продолжается. Я очень рад, что еще пять лет буду играть в клубе, который люблю с самого детства", - поделился своими эмоциями защитник.
Отметим, что в текущем сезоне игрок сумел неплохо заявить о себе и уже провел 18 матчей во всех турнирах.
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