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Официально: Челси продлил контракт с Рисом Джеймсом

Англия
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Официально: Челси продлил контракт с Рисом Джеймсом
UA-Футбол
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Лондонский "Челси" официально продлил контракт с 20-летним Рисом Джейсом. Об этом сообщает пресс-служба "синих".

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Новое соглашение расчитано на пять с половиной сезонов и будет действовать до 2025 года. Отметим, что 20-летний футболист - воспитанник клуба.

"Мечта продолжается. Я очень рад, что еще пять лет буду играть в клубе, который люблю с самого детства", - поделился своими эмоциями защитник.

Отметим, что в текущем сезоне игрок сумел неплохо заявить о себе и уже провел 18 матчей во всех турнирах.

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В статье: Челси (Лондон) Рис Джеймс
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