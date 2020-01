Рашфорд готов сыграть с Ливерпулем через боль – Сульшер комментирует восстановление Маркуса

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд готов принять участие в матче 23-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем", но с повреждением и на уколах обезболивающего вещества, как сообщает Mirror и Daily Mail.

Англичанин повредил колено в матче прошлого тура с "Норвичем" (4:0) и остался на скамейке запасных на переигровку Кубка Англии с "Вулверхэмптоном" (1:0). Выйдя на замену в матче с "волками", Рашфорд добавил себе травму спины и спустя 16 минут покинул поле. В воскресенье, 19 января, "МЮ" сыграет с "Ливерпулем". Решение касательно участия бомбардира "дьяволов" (14 голов и 5 результативных передач) в игре с "красными" в текущем сезоне будет принимать Сульшер:

"I am worried"



This doesn't sound good for Man Utd fans!



Ole Gunnar Solskjaer says his risk to bring on Marcus Rashford backfired pic.twitter.com/e0ziWIdO71