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Рашфорд готов сыграть с Ливерпулем через боль – Сульшер комментирует восстановление Маркуса

Англия
(1 голосов)

Скорее всего, англичанин не прав – такое всегда грозит рецидивом…

Рашфорд готов сыграть с Ливерпулем через боль – Сульшер комментирует восстановление Маркуса
Новина українською

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд готов принять участие в матче 23-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем", но с повреждением и на уколах обезболивающего вещества, как сообщает Mirror и Daily Mail.

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Англичанин повредил колено в матче прошлого тура с "Норвичем" (4:0) и остался на скамейке запасных на переигровку Кубка Англии с "Вулверхэмптоном" (1:0). Выйдя на замену в матче с "волками", Рашфорд добавил себе травму спины и спустя 16 минут покинул поле. В воскресенье, 19 января, "МЮ" сыграет с "Ливерпулем". Решение касательно участия бомбардира "дьяволов" (14 голов и 5 результативных передач) в игре с "красными" в текущем сезоне будет принимать Сульшер:

"Конечно же, я переживаю. Я не хотел, чтобы он играл с "Вулвз". У него был удар по колену и спине. Маркус борется уже некоторое время, но мы не подпускали его к тренировкам сегодня. Он нужен был на поле, чтобы победить, поймите, Рашфорд принял участие в забитом мяче, где-то это позитивно, но случился обратный эффект. Я могу сказать, что мы сделаем все от себя зависящее, чтобы он вышел на поле в воскресенье".

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В статье: Оле Гуннар Сульшер АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Комментарии (1)
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trust in LFC1892 (Киев)
17.01.2020 в 11:49
Что за чушь вообще?? Они методично там гасят своих лучших форвардов перед Евро?
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