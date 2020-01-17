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Гвардиола: Марез не может получить травму. Почему? В его ногах нет мышц…

Англия
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Критика или комплимент? Даже не знаем

Гвардиола: Марез не может получить травму. Почему? В его ногах нет мышц…
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Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о полузащитнике команды Рияде Марезе. Наставник "горожан" отметил, что не удивлен результативностью игрока национальной сборной Алжира, цитирует Пепа GiveMeSport.

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"Разница между текущим и прошлым сезонами в этом и заключается: Марез играет больше времени, потому что тренер команды стал добрее к нему (улыбается). Но отмечу, что уровень, на котором он играл год назад – тоже был приличным, Рияд любит играть в футбол".

"Что касается отсутствия у него травм, то ему невозможно получить повреждение, потому что в его ногах нет мышц. В его арсенале присутствует нечто необыкновенное при игре у ворот соперника, на финальной трети поля: Марез может забить из любой позиции".

За 18 матчей АПЛ в текущем сезоне, Рияд успел забить 7 голов и отдать столько же результативных передач.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Рияд Марез
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