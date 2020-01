Сульшер перед матчем с Ливерпулем сообщил о новом капитане и неготовности Рашфорда

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пообщался с журналистами на предматчевой пресс-конференции – в воскресенье команда норвежца встретится с "Ливерпулем". Издание The Sun сообщает, что Эшли Янг самовольно покинул тренировку, скоро он должен присоединиться к "Интеру". Цитирует Оле Sky Sports.

"Летом Янгу исполнится 35 лет, он может покинуть клуб. Сейчас носить капитанскую повязку будет Гарри Магуайр".

OGS confirms Harry Maguire as new @ManUtd captain. "Everything about him tells me is a leader. Harry will keep wearing the armband now." — Simon Stone (@sistoney67) January 17, 2020

OFFICIAL: Ole Gunnar Solskjaer has confirmed Harry Maguire is the new Manchester United captain. pic.twitter.com/6B0snQyvcO — Squawka News (@SquawkaNews) January 17, 2020

"Мы собираемся сделать еще несколько диагностик и процедур с Маркусом сегодня. Вчера был просто день восстановления, но для англичанина – с лечением. Я не видел его сегодня утром. Но я не буду лукавить, Рашфорд не готов к поединку. Давайте понаблюдаем – у нас еще больше 48 часов".