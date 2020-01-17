Демба Ба: Мане должен был брать Золотой мяч, но его всеравно отдали Месси

Форвард "Истанбула" Демба Ба считает, что "Золотой мяч" в 2019 году должен был получить нападающий "Ливерпуля" Садио Мане.

"В наше время много говорят о статистике. На мой взгляд, и по индивидуальным, и по личным показателям Мане должен был брать "Золотой мяч".

Я бы сказал, что поменяй вы статистику Мане в 2019-м на статистику Месси, "Золотой мяч" все равно бы дали Месси, даже если он забил бы меньше голов.

Факт в том, что Мане выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, провел невероятный сезон и разделил звание лучшего бомбардира сезона в АПЛ. Это безумие! Более того, во всех этих матчах он играл ключевую роль. Уверен, он мог бы получить "Золотой мяч".

Я обсуждал это со многими игроками. Они говорят, мол, да, но Месси как игрок сильнее. Конечно, это все знают! Даже если сам Садьо подойдет ко мне и скажет, что он лучше Месси, я дам ему по лицу и скажу: "Замолчи, парень, присядь!" Но в 2019 году он провел сезон лучше", – сказал Ба.