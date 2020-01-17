  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эшли Янг прибыл в Милан для подписания контракта
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эшли Янг прибыл в Милан для подписания контракта

Англия
(1 голосов)

Защитник сменит клубную прописку

Эшли Янг прибыл в Милан для подписания контракта
Новина українською

Защитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг должен в ближайшее время перейдет в Интер.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, игрок уже прибыл в расположение миланского клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта.

За МЮ Янг выступает с 2011 года, перейдя из Астон Виллы. В текущем сезоне 34-летний игрок провел 18 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и одним ассистом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эшли Янг Интер (Милан) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...