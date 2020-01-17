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Эшли Янг прибыл в Милан для подписания контракта
Защитник сменит клубную прописку
Защитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг должен в ближайшее время перейдет в Интер.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, игрок уже прибыл в расположение миланского клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта.
За МЮ Янг выступает с 2011 года, перейдя из Астон Виллы. В текущем сезоне 34-летний игрок провел 18 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и одним ассистом.
#Calciomercato | L'#Inter accoglie #Young— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 17 січня 2020 р.
L'inglese è atterrato a #Milano
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