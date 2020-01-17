Эшли Янг прибыл в Милан для подписания контракта

Защитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг должен в ближайшее время перейдет в Интер.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, игрок уже прибыл в расположение миланского клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта.

За МЮ Янг выступает с 2011 года, перейдя из Астон Виллы. В текущем сезоне 34-летний игрок провел 18 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и одним ассистом.