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Сульшер: Клопп после прошлого матча назвал клуб скучным? Я не считаю, что это обвинение

Англия
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Наставник рассказал о планах команды на будущее

Сульшер: Клопп после прошлого матча назвал клуб скучным? Я не считаю, что это обвинение
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем".

"Клопп после прошлого матча назвал клуб скучным? Я не считаю, что это обвинение. Я должен принять это как комплимент, значит, мы хорошо защищались. Когда тренер соперника разочарован, это хороший признак того, что наши парни хорошо постарались.

"Манчестер Юнайтед" долгие годы без титула? Мы упорно работаем над тем, чтобы этого не произошло, и это будет уроком для нас. Мы не можем позволить себе находиться ещё 24 года без титула. Мы дойдём до вершины", — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.

Матч 23-го тура между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" состоится в воскресенье, 19 января. Встреча пройдёт на стадионе "Энфилд".

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В статье: Юрген Клопп Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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