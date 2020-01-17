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Сульшер: Мы не готовы были предложить Янгу новый контракт
Все дело в возрасте
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер считает, что Эшли Янг правильно сделал, что решил перейти в "Интер". Защитник уже покинул расположение "МЮ", а новым капитаном был назначен Харри Магуайр.
"Летом ему будет 35 лет, и если он где-то может получить двухлетний контракт, думаю, ему нужно соглашаться. Мы не были готовы предложить это, — цитирует BBC Сульшера. — Он хорошо послужил клубу. Он был капитаном, он выигрывал трофеи, но у нас есть и другие игроки.
Время пришло. Он проделал фантастическую работу и фантастически помог клубу".
За МЮ Янг выступает с 2011 года, перейдя из Астон Виллы. В текущем сезоне 34-летний игрок провел 18 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и одним ассистом.