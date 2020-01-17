  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Льорис приступил к тренировкам
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Льорис приступил к тренировкам

Англия
(1 голосов)

Вратарь может принять участие в матчах в ближайшее время

Льорис приступил к тренировкам
Новина українською

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис вернулся после перерыва связанного с травмой.

По информации пресс-служба клуба, 33-летний вратарь приступил к тренировкам в общей группе команды. Льорис получил травму локтя в матче 8-го тура АПЛ и был прооперирован. Он не выходил на поле с 5 октября 2019 года.

В текущем сезоне чемпионата Англии Льорис в составе "Тоттенхэма" провел 7 матчей, в которых пропустил 8 мячей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уго Льорис Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...