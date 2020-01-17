Льорис приступил к тренировкам

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис вернулся после перерыва связанного с травмой.

По информации пресс-служба клуба, 33-летний вратарь приступил к тренировкам в общей группе команды. Льорис получил травму локтя в матче 8-го тура АПЛ и был прооперирован. Он не выходил на поле с 5 октября 2019 года.

В текущем сезоне чемпионата Англии Льорис в составе "Тоттенхэма" провел 7 матчей, в которых пропустил 8 мячей.