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Тоттенхэм и Арсенал присматриваются к Аке

Англия
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Игрока хотел подписать Челси

Тоттенхэм и Арсенал присматриваются к Аке
Новина українською

Защитник "Борнмута" Натан Аке интересен двум клубам АПЛ.

Как сообщает The Athletic, "Арсенал" и "Тоттенхэм" рассматривают возможность приобретения 24-летнего нидерландца. Также в услугах Аке заинтересован "Челси".

В то же время отмечается, что сам игрок не хочет покидать "Борнмут" в этом сезоне.

В нынешнем чемпионате Англии Аке в составе "Борнмута" провел 17 матчей и забил 1 мяч.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Натан Аке Борнмут (Англия) Борнмут
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