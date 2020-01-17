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Тоттенхэм и Арсенал присматриваются к Аке
Игрока хотел подписать Челси
Защитник "Борнмута" Натан Аке интересен двум клубам АПЛ.
Как сообщает The Athletic, "Арсенал" и "Тоттенхэм" рассматривают возможность приобретения 24-летнего нидерландца. Также в услугах Аке заинтересован "Челси".
В то же время отмечается, что сам игрок не хочет покидать "Борнмут" в этом сезоне.
В нынешнем чемпионате Англии Аке в составе "Борнмута" провел 17 матчей и забил 1 мяч.
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