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Клопп: Кубок африканских наций в январе — это катастрофа для Ливерпуля

Англия
(3 голосов)

Мерсисайдцам придется отпустить четырех игроков

Клопп: Кубок африканских наций в январе — это катастрофа для Ливерпуля
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался недоволен переносом финальной стадии Кубка африканских наций (КАН) с лета 2021 года на январь-февраль того же года.

"Решение о том, чтобы Кубок африканских наций снова проводить в январе, — это катастрофа для нас", — приводит слова Клоппа Goal.com в своём "твиттере".

Напомним, что на время проведения Кубка африканских наций клубы вынуждены отпускать игроков в национальные сборные, которые квалифицировались в финальную стадию турнира. В составе "Ливерпуля" выступают четыре игрока из Африки — Жоэль Матип (Камерун), Наби Кейта (Гвинея), Садио Мане (Сенегал) и Мохамед Салах (Египет).

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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Комментарии (2)
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lir1205 (Запорожье)
17.01.2020 в 18:25
бабла намутили игроков понакупляли и теперь незнают как играть, нормальненько так, а где же ваши первооткрыватели???
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Romerik (YNWA)
17.01.2020 в 18:39
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