Клопп: Кубок африканских наций в январе — это катастрофа для Ливерпуля

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался недоволен переносом финальной стадии Кубка африканских наций (КАН) с лета 2021 года на январь-февраль того же года.

"Решение о том, чтобы Кубок африканских наций снова проводить в январе, — это катастрофа для нас", — приводит слова Клоппа Goal.com в своём "твиттере".

Напомним, что на время проведения Кубка африканских наций клубы вынуждены отпускать игроков в национальные сборные, которые квалифицировались в финальную стадию турнира. В составе "Ливерпуля" выступают четыре игрока из Африки — Жоэль Матип (Камерун), Наби Кейта (Гвинея), Садио Мане (Сенегал) и Мохамед Салах (Египет).