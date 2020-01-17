Манчестер Сити - Кристал Пэлас. Прогноз на матч АПЛ

Еще далеко не все потерянно для "Манчестер Сити" в чемпионской гонке 2019/20, отставание от "Ливерпуля" в 14 очков серьезное, но впереди еще почти вся вторая часть турнирной дистанции. Соперник в 23-м туре у "горожан" непростой, но вполне им по силам – в двух последних матчах "Кристал Пэлас" на своем поле уступил гостям из Манчестера. А вот на "Этихад" последнее свидание соперников завершилось победой "орлов".

АПЛ. 23-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир)

Манчестер Сити 17:00 Кристал Пэлас

В 22-м туре команда Гвардилолы камня на камне не оставила от "Астон Виллы" - 6:1. В новом 2020-м году четыре поединка успели провести "горожане" и во всех одержали победы, три из них с разгромным счетом и с серьезным преимуществом над соперником. Что можно занести в пассив "Ман Сити" - в этих четырех противостояниях ни разу не удалось сохранить свои ворота "сухими".

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"Кристал Пэлас" в трех последних матчах чемпионата довольствовался лишь ничьими, все с одинаковым счетом 1:1. Неделю назад "Арсенал" расписал мир с "орлами". В чемпионате у лондонцев серия из четырех матчей без поражений, но в начале января была игра в Кубке Англии, "Дерби Каунти" смог справиться с представителем АПЛ - 0:1.

"Сити" обыграл "Кристал Пэлас" в первом круге чемпионата (2:0), ранее была победа 1:3, но в декабре 2018-го "орлы" неожиданно сокрушили подопечных Гвардиолы на их поле – 2:3. Хозяевам необходимо быть осторожными с лондонцами, хотя вряд ли снова удастся сохранить свои ворота в неприкосновенности. Прогноз: победа "Манчестер Сити" 3:1.