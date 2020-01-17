Салах: Я никогда не забивал МЮ? Думаю, что против меня они играют по-особенному

В эти выходных "Ливерпуль" сыграет против "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии. С журналистами пообщался Мохамед Салах, который никогда не забивал в ворота "дьяволов".

"Не думаю, что нужно дополнительно давить на себя, если вы не забиваете определенной команде. Фанаты сами будут требовать, чтобы вы играли хорошо. Самое главное - побеждать и продолжать набирать очки.

Мне кажется, что "МЮ" играет против меня по-особенному, не так как с другими игроками. Это вызов для меня и я рад этому. Пока команда продолжает побеждать - я счастлив", - приводит слова египтянина Sky Sports.

Напомним, что "МЮ" - единственная команда, которая не проигрывала "Ливерпулю" в этом сезоне в рамках чемпионата.