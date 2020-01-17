Арсенал - Шеффилд Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ

"Шеффилд Юнайтед" обыграл "Арсенал" в первом круге этого чемпионата – единственный гол Муссе решил исход того противостояния. Интересно, что в сезоне 2006/07, когда "клинки" последний раз выступали в Премьер-лиге, матч с "канонирами" на своем поле опять же завершился минимальной победой "Шеффилда". А вот в Лондоне последнее свидание этих соперников завершилось убедительной победой тогда еще подопечных Венгера (3:0).

АПЛ. 23-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Арсенал Лондон 17:00 Шеффилд Юнайтед

В 22-м туре "канониры" не смогли обыграть "Кристал Пэлас" (1:1), но ранее была победа над "Ман Юнайтед" (2:0), которая стала первой для Артеты у руля лондонцев. В "Арсенале" происходит не революция, но определенные изменения, про результат которых еще рано говорить. "Шеффилд" очередное испытание для "канониров", ведь "клинки" команда-открытие сезона, дебютант всерьез претендует на еврокубковые места.

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Подопечные Криса Уайлдера находятся выше "Арсенала" в турнирной таблице и даже в случае поражения соперник по туру их не обойдет – четыре очка разделяют оппонентов. Отметим, что неделю назад "Шеффилд Юнайтед" обыграл "Вест Хэм" 1:0.

Букмекеры считают фаворитом встречи хозяев, но прогнозы очень осторожные. Все понимают, что "Арсенал" нестабильная команда, особо плохи дела у "канониров" с реализацией моментов, еще и не сможет сыграть в 23-м туре один из лучших бомбардиров команды Обамеянг. Прогноз: тяжелая минимальная победа "Арсенала" 1:0.