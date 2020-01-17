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СМИ: МЮ готов продлить контракт с защитником, который еще не играл в текущем сезоне

Англия
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Сомнительное решение

СМИ: МЮ готов продлить контракт с защитником, который еще не играл в текущем сезоне
UA-Футбол
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Защитник Эрик Байи никак не может стать основным в "Манчестер Юнайтед". Игрока уже третий сезон подряд преследуют травмы.

По данным ESPN, подобная тенденция не пугает "дьяволов". Руководство команды предложит ему новый контракт, который будет действовать до лета 2022 года.

В текущем сезоне Байи так и не провел ни одного матча. Все это время он находится в лазарете. Всего в "МЮ" за три с половиной года он выходил на поле 79 раз.

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Напомним, что другой центральный защитник клуба стал новым капитаном команды.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик Байи
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