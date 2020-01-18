Ньюкасл - Челси. Прогноз на матч АПЛ

"Челси" не без проблем обыграл "Ньюкасл" в первом круге чемпионата, лишь в эндшпиле единственный и победный гол забил Маркос Алонсо. Серия из трех побед у "синих" над "сороками", но все они с минимальным преимуществом всего в один мяч. А вот "Ньюкасл" последний раз обыграл лондонский гранд с уверенным счетом 3:0, было это в мае 2018-го года на "Сент-Джеймс Парк".

АПЛ. 23-й тур

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Ньюкасл 19:30 Челси

Подопечные Стива Брюса сейчас не в лучшей форме, испытывая множество проблем. Четыре матча без побед и лишь в прошлом туре "Ньюкасл" прервал трехматчевую серию из поражений. Неделю назад "Вулверхэмптон" расписал мировую 1:1 с "сороками" в напряженном и не очень зрелищном противостоянии.

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А вот команда Лэмпарда в 22-м туре разгромила "Бернли" (3:0), ранее была виктория над "Ноттингем Форрест" в Кубке Англии. Осечки у "Челси" иногда случаются, как во встрече с "Брайтоном" (1:1) в первый день нового года, но в общем "синие" показывают достаточно прогнозируемый и уверенный футбол. До совершенства "аристократам" еще далеко, но нынешее состояние вполне позволяет им подходить к таким матчам, как против "Ньюкасла" в роли явного фаворита.

"Челси" уверенно идет на четвертом месте в чемпионате и в ближайших матчах никто не сможет их сместить с этой позиции. Впрочем, "синие" не смогут догнать "Лестер", который располагается на третьем месте. Хотя победа гостям не помешает. Много проблем собралось у "сорок" в середине сезона, в первую очередь много травмированных, а скамья запасных у Брюса слишком короткая. Прогноз: победа "Челси" 2:1.