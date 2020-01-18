Сульшер: МЮ не придётся ждать следующего титула АПЛ 30 лет, как Ливерпулю

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его клубу не придется ждать чемпионского титула 30 лет, как "Ливерпулю".

"Мы упорно работаем, чтобы быть уверенными, что с нами этого не произойдет. Пускай "Ливерпуль" будет уроком для нас.

Мы не можем позволить себе еще 24 года оставаться без победы в лиге. Я верю в этот клуб. Мы снова будем чемпионами", — цитирует Сульшера портал Goal.