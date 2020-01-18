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Сульшер: МЮ не придётся ждать следующего титула АПЛ 30 лет, как Ливерпулю

Англия
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Норвежец подтрунил над главным историческим соперником

Сульшер: МЮ не придётся ждать следующего титула АПЛ 30 лет, как Ливерпулю
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Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его клубу не придется ждать чемпионского титула 30 лет, как "Ливерпулю".

"Мы упорно работаем, чтобы быть уверенными, что с нами этого не произойдет. Пускай "Ливерпуль" будет уроком для нас.

Мы не можем позволить себе еще 24 года оставаться без победы в лиге. Я верю в этот клуб. Мы снова будем чемпионами", — цитирует Сульшера портал Goal.

Напомним, в последний раз "Ливерпуль" выигрывал титул чемпионов Англии в сезоне 1989/90.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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