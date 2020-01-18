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Льорис провёл первую тренировку с октября

Англия
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"Шпоры" вновь смогут рассчитывать на своего капитана

Льорис провёл первую тренировку с октября
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Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис в пятницу провел первую тренировку с командой после операции на локте, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, в октябре француз вывихнул локтевой сустав и повредил связки левой руки, неудачно приземлившись в игре с "Брайтоном" (0:3).

Всё это время капитана в воротах заменял Пауло Гассанига, пропустивший 23 гола в 16 матчах этого розыгрыша АПЛ. На счету аргентинца всего один сухой матч в чемпионате.

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В статье: Уго Льорис Тоттенхэм (Лондон)
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