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Льорис провёл первую тренировку с октября
"Шпоры" вновь смогут рассчитывать на своего капитана
Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис в пятницу провел первую тренировку с командой после операции на локте, сообщает пресс-служба клуба.
TEAM NEWS:— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 17, 2020
Hugo Lloris (elbow) has returned to training with the first team squad. #THFC #COYS pic.twitter.com/GDe9XuS2fv
Напомним, в октябре француз вывихнул локтевой сустав и повредил связки левой руки, неудачно приземлившись в игре с "Брайтоном" (0:3).
Всё это время капитана в воротах заменял Пауло Гассанига, пропустивший 23 гола в 16 матчах этого розыгрыша АПЛ. На счету аргентинца всего один сухой матч в чемпионате.