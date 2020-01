Льорис провёл первую тренировку с октября

Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис в пятницу провел первую тренировку с командой после операции на локте, сообщает пресс-служба клуба.

TEAM NEWS:



Hugo Lloris (elbow) has returned to training with the first team squad. #THFC #COYS pic.twitter.com/GDe9XuS2fv