Льорис провёл первую тренировку с октября

Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис в пятницу провел первую тренировку с командой после операции на локте, сообщает пресс-служба клуба.

TEAM NEWS:



Hugo Lloris (elbow) has returned to training with the first team squad. #THFC #COYS pic.twitter.com/GDe9XuS2fv — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 17, 2020

Напомним, в октябре француз вывихнул локтевой сустав и повредил связки левой руки, неудачно приземлившись в игре с "Брайтоном" (0:3).

Всё это время капитана в воротах заменял Пауло Гассанига, пропустивший 23 гола в 16 матчах этого розыгрыша АПЛ. На счету аргентинца всего один сухой матч в чемпионате.