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Ньюкасл - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Где 18.01.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Сент-Джеймс Парк
"Ньюкасл" оказался в сложном положении, после хорошего периода осенью, зимой команда Стива Брюса на спаде и в последних четырех матчах набрала всего одно очко. "Челси" может и должен воспользоваться этой слабостью соперника, чтобы решить свои турнирные задачи – можно попробовать потеснить тройку лидеров.
Подробнее о матче Ньюкасл - Челси читайте в отдельном материале.
АПЛ. 23-й тур
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)
Ньюкасл 19:30 Челси
UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка >>
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