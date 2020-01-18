Ньюкасл - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Ньюкасл" оказался в сложном положении, после хорошего периода осенью, зимой команда Стива Брюса на спаде и в последних четырех матчах набрала всего одно очко. "Челси" может и должен воспользоваться этой слабостью соперника, чтобы решить свои турнирные задачи – можно попробовать потеснить тройку лидеров.

Подробнее о матче Ньюкасл - Челси читайте в отдельном материале.

АПЛ. 23-й тур

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Ньюкасл 19:30 Челси

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