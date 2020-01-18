Клопп: Эра доминирования Ливерпуля? Не думаю, что это реально

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что времена, когда отдельные команды годами доминировали в английском футболе, прошли.

"Если честно, я не думаю, что такой уровень доминирования возможен когда-либо снова. Сейчас гораздо выше вероятность, что тебе придется конкурировать с другими клубами, потому что многие команды обладают финансовой мощью.

Те взлеты и падения, которые мы наблюдаем в наше время, означают, что кому-либо едва ли удастся доминировать, как это было с "Ливерпулем" и "Юнайтед" прежде", — цитирует Клоппа Goal.