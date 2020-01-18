  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп: Эра доминирования Ливерпуля? Не думаю, что это реально
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: Эра доминирования Ливерпуля? Не думаю, что это реально

Англия
(2 голосов)

Конкуренция слишком велика

Клопп: Эра доминирования Ливерпуля? Не думаю, что это реально
Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что времена, когда отдельные команды годами доминировали в английском футболе, прошли.

"Если честно, я не думаю, что такой уровень доминирования возможен когда-либо снова. Сейчас гораздо выше вероятность, что тебе придется конкурировать с другими клубами, потому что многие команды обладают финансовой мощью.

Те взлеты и падения, которые мы наблюдаем в наше время, означают, что кому-либо едва ли удастся доминировать, как это было с "Ливерпулем" и "Юнайтед" прежде", — цитирует Клоппа Goal.

"Ливерпуль" примет "МЮ" завтра. Игра начнётся в 18:30.
"Красные дьяволы" на данный момент являются единственной командой в АПЛ, которой удалось отобрать очки у "мерсисайдцев" в этом сезоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Timothy (Павлодар)
18.01.2020 в 14:47
такой эры доминирования как у МЮ при Фергюссоне не будет ни у кого.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...