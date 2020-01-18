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МЮ нанял экспертов, которые помогут Погба и Лингарду с онлайн-троллями

Англия
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В клубе обеспокоены реакцией игроков на критику в интернете

МЮ нанял экспертов, которые помогут Погба и Лингарду с онлайн-троллями
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" нанял специальных экспертов, которые помогут игрокам противостоять троллингу в социальных сетях, сообщает ESPN.

Не секрет, что отдельные звезды "красных дьяволов" весьма активны в социальных сетях, например, Поль Погба и Джесси Лингард. Относительно недавно Лингард отметил один год с момента, когда он последний раз забивал или отдавал ассист в Премьер-Лиге, став по этому поводу объектом насмешек и издевательств в твиттере и инстаграме. Частенько достается от подписчиков и Погба, чье поведение многим кажется вызывающим.

На "Олд Траффорд" обеспокоены, что хейтеры и онлайн-тролли могут отрицательно повлиять на психологическое состояние игроков первой команды.

Чтобы противостоять этому, "Юнайтед" — вдобавок к штатным психологам — привлек сторонних экспертов, чтобы научить игроков не реагировать болезненно на едкие комментарии в интернете.

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В статье: Поль Погба Джесси Лингард Манчестер Юнайтед
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