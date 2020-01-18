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Левандовски и Гнабри восстановились после травм и готовы к игре с Гертой
Отличные новости для мюнхенцев
Главный тренер "Баварии" Ханси Флик рассказал о восстановлении ключевых форвардов команды перед завтрашней игрой с "Гертой".
Роберт Левандовски, перенесший операцию на паху перед Рождеством, близок к стопроцентной готовности. Поляк больше не испытывает болезненных ощущений в ноге.
Вингер Серж Гнабри имел проблемы с ахилловым сухожилием, которое он повредил во время тренировочного сбора в Дохе. Тем не менее, немец последние дни тренировался в общей группе при полных нагрузках.
В настоящий момент в лазарете мюнхенцев остаются Лукас Эрнандес, Хави Мартинес и Кингсли Коман.
"Герта" примет "Баварию" в воскресенье. Игра стартует в 16:30.