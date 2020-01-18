АПЛ. Уотфорд и Тоттенхэм расходятся миром

Как и ожидалось, больше мяч контролировали гости, создали больше моментов, да и выглядели лучше. Вот только "Уотфорд" мог оставить "Тоттенхэм" вообще без очков, а большую часть игрового времени "шершни" достойно противостояли гранду из столицы. На ничью хозяева вполне заслужили.

Два отменных момента было у Сон Мина, а также забивать должен был Ламела - "Уотфорд" отбился не без везения, но эту удачу команда заслужила. Ранее "шмелям" очень не везло. Могли забивать и подопечные Пирсона, не смогли поразить цель Дини, Дукуре и Сарр. Лучший момент не реализовал Дини, после игры рукой Вертонгена в своей штрафной, с пенальти Трой не переиграл голкипера.

Последние минуты встречи прошли под атаки "шпор", Орье и Ламела могли спасти матч для Моуриньо, но не сделали этого. Скорее всего, не хватило мастерства. Вообще "Хотспур" оставил от своей игры очень смешанные чувства, заряда энергии для победы не хватило. В четырех подряд матчах чемпионата без побед идут лондонцы.

АПЛ. 23-й тур

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Уотфорд - Тоттенхэм 0:0

Незабитый пенальти: Дини 70

Уотфорд: 26. Фостер, 4. Доусон К., 6. Мариаппа, 11. Масина, 14. Чалоба (Перейра 79), 15. Кэткарт, 7. Деулофеу, 16. Дукуре, 23. Сарр (Пуззетто 89), 29. Капу, 9. Дини.

Тоттенхэм: 22. Гассанига, 4. Алдервейрелд, 5. Вертонген, 24. Орье, 39. Танганга, 8. Уинкс, 11. Ламела, 18. Ло Чельсо (Фернандес 80), 20. Алли (Эриксен 72), 27. Лукас Моура, 7. Сон Мин.

Предупреждения: Капу 35, Дукуре 60 -Танганга 19, Уинкс 60, Вертонген 69