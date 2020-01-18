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Юрген Клопп: Достичь уровня доминирования МЮ Фергюсона невозможно

Англия
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Немец высказался насчет сравнений "Ливерпуля" и "Ман Юнайтед"

Юрген Клопп: Достичь уровня доминирования МЮ Фергюсона невозможно
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал сравнение "мерсисайдцев" с "Манчестер Юнайтед" под руководством Алекса Фергюсона.

"Честно говоря, я не думаю, что достичь уровня доминирования "МЮ" вообще возможно. Сейчас более вероятно, что другие клубы будут бороться за разные трофеи из-за финансовой мощи многих команд.

Такого рода изменения состава, которые мы наблюдаем сейчас, означают, что доминирование, как ранее у "Ливерпуля" и "Юнайтед", маловероятно.

Я не читаю подобные новости. Мне вообще все равно.

У меня была похожая ситуация в дортмундской "Боруссии" в 2011 году, когда мы были удивительно хороши, и вопросы были похожи, и все статьи были в невероятно позитивном ключе. Я практически мог ходить по воде.

О каких бы сравнениях ни шла речь, я буду думать об этом только после завершения карьеры. До тех пор это не касается меня и моих парней. Мы приняли несколько хороших решений, и поэтому мы стали лучше. Наши игроки становятся лучше, и за счет этого мы поднимаемся все выше", — рассказал Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Алекс Фергюсон Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com
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